В среду Activision представила Ricochet — современный ответ на читерский софт, применяемый в Call of Duty Warzone и, потенциально, в других частях серии. Всё бы ничего, но спустя сутки СМИ рапортовали об утечке исходников «Рикошета» в цепкие лапы производителей читов, что, как вы прекрасно понимаете, может привести к самым неприятным последствиям.
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Возникло бурное обсуждение, и Activision не могла остаться в стороне. Несколько часов назад компания прокомментировала, что сейчас идёт активное «контролируемое тестирование» Ricochet. Прежде чем в обязательном порядке установить данную систему на компьютеры пользователей (без клиентской части Ricochet вас, например, не пустят в ту же Warzone), разработчики проверяют её по всем параметрам.
Дальше Activision уточнила, что частью тестового периода является предоставление предрелизной версии драйвера Ricochet сторонним пользователям и разработчикам. Надо понимать, что утечка, о которой СМИ сообщили в четверг, на деле является не утечкой, а запланированным действием издателя. Ну, а верить в это или нет, каждый решает самостоятельно.
Update from #TeamRicochet:— Call of Duty (@CallofDuty) October 15, 2021
▶️ RICOCHET Anti-Cheat™ is in controlled live testing. Before putting it on your PC, we’re testing the hell out of it
▶️ Testing includes providing a pre-release version of the driver to select 3rd parties
▶️ Readying server-side upgrades for launch
Напомним, что Ricochet намереваются первым делом запустить в Call of Duty Warzone вместе с «Тихоокеанским обновлением», которое приурочат к запланированному на 5 ноября релизу Call of Duty Vanguard.