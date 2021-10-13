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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Activision представила передовой античит Ricochet — он встанет на защиту Call of Duty Warzone и Vanguard
Это та самая ответная мера, анонсированная вчера вечером.
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Вчера поздно вечером (мы в редакции заметку опубликовали уже после полуночи) Activision опубликовала «обращение» к читерам, в котором заявила, что не потерпит мухлежа в своих играх и уже завтра (то бишь сегодня) объяснит, что она имела в виду. Как и следовало ожидать, издательство имело в виду новую античитерскую систему, которой присвоили имя Ricochet.

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Ricochet — собственная разработка коллективов разработчиков Call of Duty, которая должна обеспечить максимальную степень защиты поставленных «под охрану» игр от посягательств игровых жуликов. Система будет состоять из серверной и клиентской частей. На компьютер клиента будет установлен специальный драйвер на уровне ядра операционной системы, который будет отслеживать действия геймеров после запуска защищаемых игр.

По словам разработчиков, драйвер будет следить только за процессами, напрямую касающимися игрового процесса защищённых игр, и запускаться и отключаться вместе с игрой. В случае с Warzone запуск Ricochet будет обязательным — без него вас просто не пустят в игру.

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Изначально обновление с Ricochet заглянет в Call of Duty Warzone, как наиболее сильно страдающую от читеров игру серии, а затем уже доберётся и до Vanguard. Античит будет постоянно развиваться и обновляться, отвечая требованиям сегодняшнего дня. Запуск собираются приурочить к выходу «Тихоокеанского обновления» Warzone, которое, в свою очередь, будет приурочено к выходу Vanguard пятого ноября.

#activision #raven software #call of duty warzone #sledgehammer games #call of duty vanguard
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