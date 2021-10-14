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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ricochet срикошетил: СМИ сообщили о попадании исходников нового античита от Activision в руки производителей читов
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Вчера вечером Activision с помпой анонсировала передовую античитерскую систему под названием Ricochet. Клиентская часть системы будет внедрять в систему специальный драйвер на уровне ядра операционной системы, призванный отслеживать все действия, направленные в адрес игр Call of Duty. И вот, как сообщают СМИ, исходные коды Ricochet частично утекли в Сеть и уже попали «для исследований» в цепкие лапы производителей читерского софта.

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Полагаем, не нужно объяснять, что если производители читов смогут изучить принцип действия Ricochet, то им не составит практически никакого труда обновить свой софт и обходить системы обнаружения, продолжив бесчинствовать как и прежде.

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Как в нехорошие руки попало столь грозное оружие возмездия, неясно, а сама Activision утечку пока никак не прокомментировала. Предполагалось, что Ricochet выйдет в Call of Duty Warzone вместе с приуроченным к релизу Vanguard «Тихоокеанским обновлением», после чего спустя некоторое время заглянет и до новой части серии про Вторую мировую. Повлияет ли утечка на планы по внедрению античита, также пока неясно.

#activision
4
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