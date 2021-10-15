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Новости Software Игнатий Колыско
Энтузиаст организовал прохождение оригинальной Doom с помощью Twitter
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Болгарский программист Георгий Герганов запустил проект Tweet2Doom — это специальный бот для аккаунта Twitter, который распознаёт команды, написанные пользователями соцсети, и выводит их в виде коротких геймплейных роликов из оригинальной Doom 1993 года.

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Если вы хотите принять участие в данном проекте, то нужно обязательно ознакомиться с короткой инструкцией от господина Герганова. Нужно сначала ответить на закреплённый твит командой «/play x,,e,,e,,e,,50-,50-u,15-f». Дальше начинается самое интересное.

Действия по перемещению и стрельбе описываются специальными командами в виде ответов к изначальному «твиту». Соответствующие инструкции представлены ниже.

На аккаунте Tweet2Doom уже появились отдельные подборки с прохождениями от нескольких игроков. И, что самое забавное, пользователи стали проходить уровни на время, публикуя свои рекорды.

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Наконец, на отдельной странице GitHub указываются все пользователи, кто попытался поиграть в Doom через Twitter. Поэтому если вам нечем развлечь себя вечером в пятницу — можете попробовать пройти игру 1993-го года нестандартным образом.

#id software #doom #twitter
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