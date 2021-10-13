Как и было обещано, в общем-то.

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Одновременно с официальным анонсом сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, в состав которого войдут визуально улучшенные версии Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas, компания Rockstar сообщила, что вскоре снимет с продажи оригинальные версии данных культовых боевиков. Сказано — сделано: все три игры сегодня пропали из продажи во всех цифровых магазинах на всех платформах кроме мобильных.

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Напомним, что сборник Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition должен поступить в продажу до конца текущего года на PC и консолях и в следующем году на мобильных устройствах.

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Точные даты, равно как и цены, пока официально неизвестны, но инсайдеры сообщают, что сборник обойдётся в $60 и $70 для консолей прошлого и текущего поколений соответственно, и выйдет 11 ноября. Естественно, к данной информации пока следует относиться скептически.