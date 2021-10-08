Релиз уже в обозримом будущем.

После череды слухов и утечек дальше тянуть с оглашением очевидной информации Rockstar посчитала избыточным действием. Итак, компания официально подтвердила существование сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, в состав которого войдут современные издания Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas.

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Релиз на PC и консолях прошлого и текущего поколений должен состояться до конца текущего года, тогда как в следующем году сборник доберётся до мобильных устройств под управлением Android и iOS.

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Оригинальные версии культовых игр серии снимут с продажи, а ремастеры порадуют графическими улучшениями и усовершенствованиями в области геймплейных механик. Насколько глобальными, впрочем, пока не уточняется. Подробностями с нами собираются поделиться уже в ближайшие недели.