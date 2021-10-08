Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Rockstar официально анонсировала сборник ремастеров Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas
Релиз уже в обозримом будущем.
анонсы и реклама
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Неожиданно упала цена 3060 Ti на 10 000р
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена

После череды слухов и утечек дальше тянуть с оглашением очевидной информации Rockstar посчитала избыточным действием. Итак, компания официально подтвердила существование сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, в состав которого войдут современные издания Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas.

реклама

Релиз на PC и консолях прошлого и текущего поколений должен состояться до конца текущего года, тогда как в следующем году сборник доберётся до мобильных устройств под управлением Android и iOS.

анонсы и реклама
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-39 000р на MSI RTX 3080
Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Оригинальные версии культовых игр серии снимут с продажи, а ремастеры порадуют графическими улучшениями и усовершенствованиями в области геймплейных механик. Насколько глобальными, впрочем, пока не уточняется. Подробностями с нами собираются поделиться уже в ближайшие недели.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
В Rockstar Games Launcher нашли логотипы ремастеров трилогии Grand Theft Auto
В Rockstar Games Launcher обнаружены упоминания Unreal-версий GTA III, Vice City и San Andreas
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение игровых ПК 2011 и 2021 года и цен на них
166
The Witcher 3: Wild Hunt - тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
10
О торрентах, лицензионном ПО и законодательных инициативах Госдумы
131
В Сети идёт сбор подписей против возбуждения уголовных дел по статье о "шпионских гаджетах"
31
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
13
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Часть вторая
3
Метавселенная оказывает все большее влияние на физический мир
29
Лицензионная Windows 10 pro всего за $14 с возможностью обновления до Windows 11 в магазине Supercdk
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS ROG Ryujin II 360
21

Сейчас обсуждают

Арно Дориан
19:17
Я конечно не топлю конкретно за кого то но бл ты отбитый на голову чел это проц не вышел ещё даже а ты уже радуешься, а до его выхода интел сосёт по всем фронтам у амд
Предполагаемый Intel Core i7-12700K в CPU-Z оказался до 45% быстрее i9-11900K и AMD Ryzen 7 5800X
Леди Яга
19:11
Флагманская GeForce RTX 3090 Ti может получить 10752 ядра CUDA, интерфейс PCIe 5.0 и ценник в $1499
h2o
19:10
лучше будет Арктик 420 за 6р. рублей. https://www.e-katalog.ru/ARCTIC-LIQUID-FREEZER-II-420.htm
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS ROG Ryujin II 360
overdose72kz
19:09
Разве что для работы он хорош,для игр я бы не брал такой,лучше уж тогда райзен 5900x
Windows 11 замедляет все процессоры AMD Ryzen в играх – падение fps в онлайн-шутерах доходит до 15%
overdose72kz
19:08
ОО староверы пожаловали,любители поесть говна которое не поддерживается уже
Windows 11 замедляет все процессоры AMD Ryzen в играх – падение fps в онлайн-шутерах доходит до 15%
Игорь Ииии
19:02
Просто прикручивают разные пластики на ватер-помпу вот и все. единственная эволюция с момента появления на рынке первых корсаров - поменяли шланги на что-то более менее вменяемое и в некоторых добавил...
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS ROG Ryujin II 360
Oleg Gusev
19:02
Да все прекрасно помнят истерики у твоих кумиров после того, как были применены по целям эти "мультики"
Телеканал Звезда показал российский беспилотный боевой самолет С-70 «Охотник»
Валерий Квасов
19:01
для моей материнки, поддержка степинга B2, заявлена версией биос 7C91vA7 дата выпуска 2021-07-07
Поддержка процессоров AMD Vermeer степпинга B2 внедряется производителями плат
seryler
18:56
Откуда инфа что unreal engine?
Rockstar официально анонсировала сборник ремастеров Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas
Александр Пономарев
18:55
лютый бред.... 1070ти быстрее 2060 super.. ну-ну
The Witcher 3: Wild Hunt - тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем