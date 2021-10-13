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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ узнали, почему серии футбольных симуляторов FIFA от EA грозит смена названия
Причина примитивнейшая — деньги. Их у EA на лишние расходы, оказывается, нет.
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Некоторое время назад в Сети с подачи самой Electronic Arts появилась информация о том, что популярная серия футбольных симуляторов FIFA от EA Sports может быть переименована. Как отметило руководство Electronic Arts, связано это с пересмотром лицензионных соглашений с футбольной организацией FIFA, и вот, сегодня у этой истории появились дополнительные подробности.

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Как сообщает авторитетное издание The New York Times, в настоящий момент EA и FIFA действуют по соглашению, согласно которому, лицензия на использование бренда FIFA обходится издательству в $150 млн в год. Текущее соглашение будет действовать вплоть до финала чемпионата мира по футболу в следующем году, после чего контракт собираются пересмотреть.

Всё бы ничего, но за продление лицензии FIFA намеревается удерживать с EA значительно большие суммы, чем сейчас. Журналистам NY Times стала известна сумма в один миллиард долларов за четыре года, что почти вдвое превосходит текущие затраты Electronic Arts.

Кроме того, FIFA стремится вставить EA палки в колёса и заставить использовать бренд исключительно в области видеоигр; то есть, планы EA по выпуску цифровых товаров и проведению виртуальных турниров пойдут прахом.

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Каков будет итог всех этих несогласий и компромиссов, узнаем ближе к концу года. Ну а Electronic Arts, по всей видимости, уже готовится к худшему сценарию и полному переименованию франшизы. Так, например, на днях в Сети появилась информация о регистрации издательством новой торговой марки EA Sports FC. По мнению руководства Electronic Arts, смена бренда не должна похоронить франшизу.

#electronic arts #ea sports
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