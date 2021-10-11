Не самый плохой вариант, какой мог бы быть.

На прошлой неделе Electronic Arts, рассказывая об успехах своего футбольного симулятора FIFA 22, допустила возможность переименования данной франшизы в будущем. Лицензионные соглашения с реально существующей организацией FIFA пересматриваются, поэтому издательство не исключает худшего развития сценария. И вот, кажется, в Сети уже всплыло потенциальное новое название серии.

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Ресурс Video Games Chronicle, частенько публикующий различные утечки, слухи, домыслы и инсайдерские подробности, сообщает о том, что FIFA в перспективе буде называться EA Sports SC. Об этом свидетельствует подача заявления на регистрацию соответствующей торговой марки в Великобритании.

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Как бы то ни было, на текущий момент эта информация относится к категории слухов, однако тревожные звоночки всё же имеются. Вообще, последнее время начался какой-то бум переименований футбольных франшиз: всего несколько месяцев назад популярной серии PES (Pro Evolution Soccer) дали новое, блёклое название Football.