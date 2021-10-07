Electronic Arts решила, что не стоит больше строить из себя скромницу, и опубликовала статистику пользовательской базы нового футбольного симулятора FIFA 22 за первую неделю после релиза. По статистике издательства, за столь небольшой период времени в FIFA 22 успели сыграть 9,1 млн человек, умудрившихся создать в Ultimate Team более 7,6 млн команд, и проведя в общей сложности свыше 460 млн матчей.
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Есть у данной новости и вторая часть. Electronic Arts допускает, что в перспективе название франшизы будет изменено. Связано это с пересмотром лицензионных соглашений с реальной организацией FIFA. Впрочем, когда это произойдёт и произойдёт ли вообще, не уточняется, так что пока привыкать к новому названию рано.
Любопытно, что в этом году участь переименования постигла другой футбольный симулятор — Pro Evolution Soccer, он же PES. Отныне игры серии именуются eFootball. И первый релиз проекта под новым именем оказался форменной катастрофой.