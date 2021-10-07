Что за мания — переименовывать футбосимы?

Electronic Arts решила, что не стоит больше строить из себя скромницу, и опубликовала статистику пользовательской базы нового футбольного симулятора FIFA 22 за первую неделю после релиза. По статистике издательства, за столь небольшой период времени в FIFA 22 успели сыграть 9,1 млн человек, умудрившихся создать в Ultimate Team более 7,6 млн команд, и проведя в общей сложности свыше 460 млн матчей.

реклама

Есть у данной новости и вторая часть. Electronic Arts допускает, что в перспективе название франшизы будет изменено. Связано это с пересмотром лицензионных соглашений с реальной организацией FIFA. Впрочем, когда это произойдёт и произойдёт ли вообще, не уточняется, так что пока привыкать к новому названию рано.

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке -10 000р на 3060 Ti Gigabyte RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Любопытно, что в этом году участь переименования постигла другой футбольный симулятор — Pro Evolution Soccer, он же PES. Отныне игры серии именуются eFootball. И первый релиз проекта под новым именем оказался форменной катастрофой.