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Новости Software Игнатий Колыско
Крошечная онлайновая игра Book of Travels вышла в Steam и «утонула» в отрицательных отзывах из-за проблем с серверами
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В конце прошлого месяца мы писали о том, что необычная онлайновая ролевая игра Book of Travels готовится обосноваться в раннем доступе Steam. Релиз состоялся точно в срок, 11 октября, и первые покупатели начали публиковать отзывы в магазине Valve. Несмотря на достаточно уникальную концепцию и смелые заверения разработчиков, у проекта есть только 42% отзывов в Steam на основании 109 отзывов.

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Что удивительно, практически во всех негативных комментариях пользователей речь идёт исключительно о проблемах с серверами. Тут полный комплект сетевых недугов: постоянные разрывы соединения, баги, «подлагивания» и прочее. Зато к геймдизайнерским решениям, атмосфере, музыке и визуальному стилю у авторов отзывов вопросов не возникает. Хочется верить, что разработчики из Might and Delight смогут починить работу серверов. Потому что, будет очень обидно, если уникальную концепцию Book of Travels не удастся развить из-за технических проблем.

Напомним, что Book of Travels — это редкий представитель уникального жанра TMORPG (Tiny Multiplayer Online). Игровой процесс в Book of Travels выстраивается таким образом, что всё основное время пользователь проводит в одиночестве, а встреча с другим игроком — целое событие. Предполагается, что на одном сервере Book of Travels может присутствовать небольшое количество людей.

Главный герой Book of Travels оказывается на полуострове, получившем название Плетёный берег. Нашему искателю приключений придётся бороться за своё выживание и настороженно относиться к появлению себе подобных под управлением других игроков на сервере.

Ещё одно странное геймдизайнерское решение — отсутствие классической сюжетной линии с цепочками квестов. Игровой процесс Book of Travels состоит из неторопливого изучения окрестностей, которое разбавляется случайными событиями.

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Book of Travels прямо сейчас можно прикупить в Steam со скидкой за 463 рубля.

#might and delight #book of travels
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Крошечная онлайновая игра Book of Travels готовится к выходу в раннем доступе Steam
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