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Новости Software Игнатий Колыско
Крошечная онлайновая игра Book of Travels готовится к выходу в раннем доступе Steam
Странный проект с нетипичной для жанра концепцией.
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Разработчики необычной онлайновой ролевой игры Book of Travels собираются отправить своё детище в ранний доступ Steam — это случится уже 11 октября текущего года.

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Авторы называют проект редким представителем уникального жанра TMORPG (Tiny Multiplayer Online) — то есть, крохотной сетевой ролевой игрой. Игровой процесс в Book of Travels выстраивается таким образом, что всё основное время пользователь проводит в одиночестве, а встреча с другим игроком — целое событие. Планируется, что на одном сервере Book of Travels будет присутствовать небольшое количество людей.

Главный герой Book of Travels оказывается на полуострове, получившем название Плетёный берег. В описании авторов значится, что это очень необычное и сложное для изучения место, живущее по своим законам. Главному герою придётся бороться за своё выживание и настороженно относиться к появлению себе подобных под управлением других игроков на сервере.

Ещё одно странное геймдизайнерское решение — отсутствие классической сюжетной линии с цепочками квестов. Игровой процесс Book of Travels состоит из неторопливого изучения окрестностей, которое будет разбавляться случайными событиями. Насколько в это будет интересно играть — отдельный вопрос.

Первая версия Book of Travels, которая появится в раннем доступе 11 октября, станет своеобразным плацдармом для разработчиков, которые собираются проверить все основные гипотезы в части выстраивания необычного игрового процесса. В первый месяц после релиза клиент игры обновляться не будет, но вступительная глава содержит достаточно контента для того, чтобы пережить этот период.

Book of Travels пока будет присутствовать только в Steam, о возможности перехода на новые платформы станет понятно чуть позднее.

#might and delight #book of travels
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