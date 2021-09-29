Студия Behaviour Interactive, которая занята в данный момент поддержкой мультиплеерного экшена Dead by Daylight, опубликовали у себя на канале в YouTube трейлер нового сезона, который получил название The Hour of the Witch.
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Особое внимание в ролике уделяется Микаэле Рид — новой выжившей, которая обожают атрибутику Хэллоуина. Девушка любит страшные истории, сама их пишет и, как утверждается в официальном описании, «занимается колдовством».
Среди способностей выжившей нужно отметить выделение области на локации, в которой другие игроки могут восстановить здоровье. Релиз The Hour of the Witch должен состояться в следующем месяце.
Напомним также, что недавно Dead by Daylight получила другое обновление, посвящённое маньяку Пинхэду из фильма «Восставший из ада».