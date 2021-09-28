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Новости Software Михаил Андреев
Семь минут свежего геймплея Alan Wake Remastered в 4K
Смотреть, правда, всё равно придётся на 1080p-мониторе (в лучшем случае 1440p).
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Неделя остаётся до выхода обновлённого варианта приключенческой игры Alan Wake, поэтому не приходится удивляться повышению активности разработчиков и профильных изданий. Сегодня издание IGN поделилось со всеми желающими свежей 7-минутной записью игрового процесса Alan Wake Remastered, позволяющей в очередной раз полюбоваться улучшенной графикой переиздания культовой игры.

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Непосредственно в видео продемонстрировано самое начало Alan Wake — когда наш главный герой приходит в себя в лесу после автокатастрофы.

Напоминаем, что в Alan Wake Remastered улучшены модели персонажей, повышено разрешение текстур, внедрены современные анимации и повышена дальность прорисовки. Насколько игра преобразилась по сравнению с оригиналом, можно посмотреть вот здесь.

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Релиз 5 октября на всех актуальных платформах.

#remedy #alan wake remastered
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