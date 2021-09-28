Неделя остаётся до выхода обновлённого варианта приключенческой игры Alan Wake, поэтому не приходится удивляться повышению активности разработчиков и профильных изданий. Сегодня издание IGN поделилось со всеми желающими свежей 7-минутной записью игрового процесса Alan Wake Remastered, позволяющей в очередной раз полюбоваться улучшенной графикой переиздания культовой игры.
реклама
Непосредственно в видео продемонстрировано самое начало Alan Wake — когда наш главный герой приходит в себя в лесу после автокатастрофы.
Напоминаем, что в Alan Wake Remastered улучшены модели персонажей, повышено разрешение текстур, внедрены современные анимации и повышена дальность прорисовки. Насколько игра преобразилась по сравнению с оригиналом, можно посмотреть вот здесь.
Релиз 5 октября на всех актуальных платформах.