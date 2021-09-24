До этого трудились разве что энтузиасты.

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Различные энтузиасты уже успели сравнить внешний вид Alan Wake Remastered с первоначальной версией «самой себя». Remedy совместно с игровым подразделением Microsoft решили, что имеет смысл сделать аналогичное, но уже полностью официальное видео; и вот, соответствующий ролик был опубликован на канале Xbox на YouTube.

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Разработчики сравнили оригинал и ремастер Alan Wake в различных локациях, продемонстрировав возросшую дальность прорисовки, более детализированные модели, текстуры более высокого разрешения и, похоже, даже обновлённую игру света. В качестве платформ для воспроизведения Alan Wake и Alan Wake Remastered использовались Xbox 360 и Xbox Series X соответственно.

Напоминаем, что Alan Wake Remastered выйдет 5 октября на всех актуальных платформах.