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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Опубликован официальный видеоролик-сравнение Alan Wake Remastered с оригиналом
До этого трудились разве что энтузиасты.
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Различные энтузиасты уже успели сравнить внешний вид Alan Wake Remastered с первоначальной версией «самой себя». Remedy совместно с игровым подразделением Microsoft решили, что имеет смысл сделать аналогичное, но уже полностью официальное видео; и вот, соответствующий ролик был опубликован на канале Xbox на YouTube.

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Разработчики сравнили оригинал и ремастер Alan Wake в различных локациях, продемонстрировав возросшую дальность прорисовки, более детализированные модели, текстуры более высокого разрешения и, похоже, даже обновлённую игру света. В качестве платформ для воспроизведения Alan Wake и Alan Wake Remastered использовались Xbox 360 и Xbox Series X соответственно.

Напоминаем, что Alan Wake Remastered выйдет 5 октября на всех актуальных платформах.

#remedy #alan wake remastered
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