Креативный директор Remedy напомнил о том, что вовсю трудится над сценарием для новой игры
Два года назад креативный директор студии Remedy Сэм Лейк объявил о том, что приступил к написанию сценария для новой игры компании. С тех пор Лейк несколько раз «выходил на связь», публикуя в своём Twitter то сообщения-напоминалки для всех жаждущих новой информации, то фотографии с изображением якобы уже написанной части данного сценария. Несколько часов назад Лейк снова напомнил о том, что работа не прекращается, и опубликовал в своём микроблоге очередной многозначительный пост с толикой таинственности.
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О чём будет новая игра, к которой приложил руку Лейк, неизвестно, но велика вероятность того, что это тот самый проект во вселенной Alan Wake и Control (Remedy Connected Universe), о котором Remedy проболталась ещё в августе прошлого года.
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Shh! I’m in my brand new top secret writing lair. I #amwriting a new story. You have been warned. @remedygames pic.twitter.com/IvsooHZCuc— Sam Lake (@SamLakeRMD) November 21, 2019
Если развить оптимистичную тему, то можно предположить, что в стенах Remedy куётся полноценный сиквел Alan Wake, а запланированный к релизу через две недели ремастер первой части приключений писателя с фонариком можно воспринять как своеобразную затравку перед громким анонсом. Но это, опять же, идеальный вариант, по реалистичности приближенный к фанатской фантазии.
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