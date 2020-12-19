То, что финская студия Remedy, подарившая нам Alan Wake и Control, уже вовсю трудится над новым проектом, действие которого развернётся в объединённой вселенной этих двух франшиз, нам известно ещё с августа. Что это за проект и как долго его ждать, пока тайна за семью печатями, но творческий руководитель Remedy Сэм Лейк решил немножко подразнить публику и опубликовал в своём Twitter фотографию себя с внушительного вида количеством бумажных листов, в которых, как уточнил Лейк, скрывается сценарий будущей игры студии. Вернее, черновик.

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Не исключено, что на страничках может находиться сценарий сиквела Alan Wake: в прошлом году Лейк уточнял, что студия хотела бы выпустить продолжение; проблема — в убеждении руководства компании.