Крупное обновление The Elder Scrolls Online с поддержкой NVIDIA DLSS и DLAA уже доступно на тестовом сервере
Пару дней назад разработчики The Elder Scrolls Online с непередаваемым чувством гордости сообщили о том, что их творение станет первым с поддержкой новой технологии NVIDIA DLAA — «умного» сглаживания без масштабирования изображения. Более «зрелая» технология DLSS в игре также должна была появиться, и вот, пользователи тестовых серверов The Elder Scrolls Online несколько часов назад получили возможность проверить всё лично.
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Обновление идёт под индексом 7.2.0, и в его состав помимо двух алгоритмов «умного» сглаживания от NVIDIA также включено дополнение Deadlands. Оно, в свою очередь, добавляет в The Elder Scrolls Online новые предметы интерьера для жилища, новую зону с боссами, дополнительные коллекционные предметы и массу новых достижений.
На этом не всё: в обновлении 7.2.0 также появится система «Оружейная», новые жилища, обновления карты, новые мифические предметы, а также колоссальный перечень улучшений и исправлений в различных игровых главах и дополнениях. Перечислять всё в рамках данного материала, мы, естественно, не будем — новостные заметки на это попросту не рассчитаны. Все фанаты The Elder Scrolls Online могут самостоятельно ознакомиться с «патчноутом» на официальном сайте проекта.
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До стандартных серверов обновление доберётся уже в обозримой перспективе.
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