Компания Bethesda собирается реализовать в The Elder Scrolls Online поддержку NVIDIA DLAA— технологии сглаживания без повышения разрешения. Ведущий графический инженер студии ZeniMax Алекс Тардиф пояснил, что технологию DLAA добавят для игроков, которые используют RTX-видеокарты и которые важнее качество картинки, а не прирост производительности. Таким образом, TES Online станет первым игровым проектом, где DLAA появится.

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DLAA (она же Deep Learning Anti-Aliasing) использует тот же алгоритм сглаживания, что и DLSS, но не масштабирует изображение. Если верить заявлениям Алекса Тардифа, использование DLAA требует от системы больше ресурсов, чем TAA (Temporal Anti-Aliasing), но финальный результат получается «несоизмеримо лучшим».

Поддержка NVIDIA DLAA появится в The Elder Scrolls Online до конца осени текущего года, одновременно с ней клиент игры получит очередное дополнение. Вышеупомянутая DLSS тоже будет добавлена в этом году.