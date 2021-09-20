Компания NVIDIA сообщила о выпуске драйвера с порядковым индексом 472.12 для операционных систем Windows 10 и 11. Свежая редакция системного ПО обеспечивает поддержку технологии DLSS ещё для 28 игр, общее количество проектов с прописанным ИИ-сглаживанием превысило 100.

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Появление DLSS в Alan Wake Remastered обеспечит увеличение производительности клиента в разрешении 4K при 60 FPS практически в два раза — так заявляют в самой NVIDIA. Подобных результатов можно будет достичь, располагая даже не самой мощной RTX 2060, конкретно с этой видеокартой «фреймрейт» увеличивается с 34 до 68 кадров в секунду при выборе режима DLSS «Производительность».

При запуске Alan Wake Remastered на PC с установленными Ryzen 9 5900X, 32 Гбайт ОЗУ и RTX 3060 количество кадров в секунду увеличивается с 43,1 до 76,5 —при активации всё того же режима.

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Напомним, ремастер-версия Alan Wake поступит в продажу на PC, Xbox и PlayStation уже 5 октября. На компьютерах игра будет доступна исключительно в EGS, ведь Epic Games вызвалась быть издателем. В магазине названный экшен-хоррор доступен для покупки за вполне вменяемые 649 рублей.