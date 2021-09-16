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Продажи аниме-экшена Tales of Arise превысили отметку в миллион копий

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То, что аниме-боевик Tales of Arise ждёт череда новостей о высокой популярности проекта, было очевидно ещё до его выхода. И вот, Bandai Namco приступила к публикации соответствующих новостных материалов: сегодня издательство сообщило, что число проданных копий Tales of Arise, в которые включены как цифровые продажи, так и отгрузки на физических носителях, превысило психологически важную отметку в один миллион экземпляров.

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На достижение этого результата игре потребовалось меньше недели, а ещё раньше новинка стартовала с первого места в чарте продаж Steam. Всего же Tales of Arise доступна на пяти платформах: PC и PlayStation с Xbox прошлого и текущего поколений.

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