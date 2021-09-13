Как известно, в Alan Wake было предостаточно того, что называется «продакт-плейсментом»: начиная от батареек Energizer, заканчивая автомобилями Lincoln. Что ж, теперь это история: как сообщает издание Screen Rant со ссылкой на собственный разговор с разработчиками из Remedy, контракты с компаниями давно закончились, так что в Alan Wake Remastered все реально существующие бренды товаров заменят на вымышленные аналоги.

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Насчёт присутствовавших в оригинале песен и телевизионных шоу, однако, переживать не стоит: они останутся и в ремастере.

Напоминаем, что Alan Wake Remastered выйдет 5 октября на всех актуальных платформах (PC-версия — эксклюзив Epic Games Store). Игра порадует несколько более совершенной графикой, ну а как сильно (или незначительно, тут уж вопрос восприятия) ремастер отличается от оригинала, можно посмотреть вот здесь.