Из Alan Wake Remastered уберут упоминания реально существующих товаров
Как известно, в Alan Wake было предостаточно того, что называется «продакт-плейсментом»: начиная от батареек Energizer, заканчивая автомобилями Lincoln. Что ж, теперь это история: как сообщает издание Screen Rant со ссылкой на собственный разговор с разработчиками из Remedy, контракты с компаниями давно закончились, так что в Alan Wake Remastered все реально существующие бренды товаров заменят на вымышленные аналоги.
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Насчёт присутствовавших в оригинале песен и телевизионных шоу, однако, переживать не стоит: они останутся и в ремастере.
Напоминаем, что Alan Wake Remastered выйдет 5 октября на всех актуальных платформах (PC-версия — эксклюзив Epic Games Store). Игра порадует несколько более совершенной графикой, ну а как сильно (или незначительно, тут уж вопрос восприятия) ремастер отличается от оригинала, можно посмотреть вот здесь.
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