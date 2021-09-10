Сегодня днём мы в редакции опубликовали заметку, в которой упомянули, что стоимость PC-версии Alan Wake Remastered в Epic Games Store составляет свыше 1 800 рублей и даже превышает стоимость её консольных аналогов, что вообще ни в какие ворота не лезет. Как и следовало ожидать, проблема скрывалась в ошибке при региональном ценообразовании: по прошествии нескольких часов администрация Epic Games Store скорректировала цену, которая теперь составляет куда более приемлемые 649 рублей, или почти втрое меньше.

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В случае, если вы не подозревали об ошибке и приобрели Alan Wake Remastered по предзаказу за прежнюю сумму, то вам вернут разницу.

Напоминаем, Alan Wake Remastered выйдет 5 октября.