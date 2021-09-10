PC-версия Alan Wake Remastered по предзаказу оказалась дороже консольных версий
Страшно сказать, но мы уже потихоньку привыкаем к тому, что рублёвые ценники на видеоигры для персональных компьютеров уже практически сравнялись с долларовыми при их прямом переводе по актуальному курсу. На консолях же так было всегда, поэтому когда несколько часов назад Remedy открыла приём предварительных заказов на Alan Wake Remastered, у игроков невольно возникло удивление: PC-версия пусть и незначительно, но всё же оценена выше, чем версии для консолей PlayStation и Xbox.
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Так, PC-версия в Epic Games Store обойдётся вам в 1 846 рублей, версия для PlayStation 4 и PlayStation 5 — в 1 789 рублей, ну а версия для Xbox One и Xbox Series — в $24,99, что при прямом переводе по актуальному курсу также чуть дешевле, чем стоимость версии для компьютеров. С чем связано такое ценообразование, пока не уточняется; скорее всего, в Epic Games Store позабыли про региональную цену.
Напомним, что Alan Wake Remastered порадует текстурами более высокого разрешения, более детализированной моделью главного героя, полной поддержкой контроллера DualSense для PlayStation 5 и прочими «плюшками», без которых ремастер не имел бы смысла.
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Релиз — 5 октября на всех актуальных платформах.
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