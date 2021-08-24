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В Сеть просочилась дата выхода дополнения Destiny 2 The Witch Queen — аддон выйдет в конце февраля

Вполне правдоподобная утечка. Впрочем, как и многие другие.
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Фанаты Destiny 2 в настоящее время находятся в ожидании следующего крупного контентного дополнения под названием The Witch Queen. Ждать, однако, если верить сегодняшней утечке, придётся ещё полгода: в австралийском сегменте PlayStation Store появилось упоминание, что дополнение выйдет 22 февраля.

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Согласно утечке, в дополнении игроков помимо новой сюжетной линии ждут обновлённая система крафтинга, а также новый вид оружия, позволяющий эффективно сражаться на любых дистанциях.

Других подробностей содержимого аддона пока нет, но они должны появиться уже сегодня вечером в рамках специальной прямой трансляции от студии Bungie. По всей видимости, сегодня же разработчики расскажут и о партнёрстве с компанией BattlEye, обеспечивающей многие сетевые проекты продвинутой античитерской системой собственного производства.

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