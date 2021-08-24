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Официально: дополнение Destiny 2 The Witch Queen выйдет в конце февраля

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Обновлено: Bungie провела прямую трансляцию, в рамках которой официально объявила 22 февраля (получилась «магическая дата» 22.2.22) днём релиза дополнения The Witch Queen для Destiny 2, и опубликовала сопутствующий видеоролик. Показали Саватун — главную антагонистку дополнения, оружие Glaive, а также подтвердили сведения о новой системе крафтинга. Glaive, к слову, можно будет только «скрафтить» — иными способами новинку получить нельзя.

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Оригинал: Фанаты Destiny 2 в настоящее время находятся в ожидании следующего крупного контентного дополнения под названием The Witch Queen. Ждать, однако, если верить сегодняшней утечке, придётся ещё полгода: в австралийском сегменте PlayStation Store появилось упоминание, что дополнение выйдет 22 февраля.

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Согласно утечке, в дополнении игроков помимо новой сюжетной линии ждут обновлённая система крафтинга, а также новый вид оружия, позволяющий эффективно сражаться на любых дистанциях.

Других подробностей содержимого аддона пока нет, но они должны появиться уже сегодня вечером в рамках специальной прямой трансляции от студии Bungie. По всей видимости, сегодня же разработчики расскажут и о партнёрстве с компанией BattlEye, обеспечивающей многие сетевые проекты продвинутой античитерской системой собственного производства.

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