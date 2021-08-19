Бета-тестирование онлайн-экшена Splitgate продлили на неопределённый срок из-за высокой популярности проекта
Разработчики условно-бесплатного экшена Splitgate решили повременить с его запуском после ситуации с открытым бета-тестированием, о котором мы писали раньше. Сотрудники 1047 Games планировали запустить проект до конца августа, но теперь открытое бета-тестирование продлевается на неопределённый срок. Причина этого решения вполне благородная — невероятно возросшая популярность проекта.
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Напомним, несколько недель назад количество пользователей на серверах Splitgate резко увеличилось, что ожидаемо привело к техническим проблемам и длинным очередям. Чуть позже проблему с длинными очередями решили, увеличив вместимость серверов.
Когда завершится бета-тестирования Splitgate — предсказать трудно. Разработчики также отрапортовали, что почти за целый месяц их проект скачали более 10 миллионов раз. Сотрудники 1047 Games также обещали представить новую информацию по Splitgate в рамказ грядущей Gamescom 2021.
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