<>pНесколько часов назад мы писали о том, что разработчики из студии 1047 Games не смогли совладать с внезапной популярностью Splitgate — мультиплеерного проекта, выпущенного ещё в 2019 году. После неудачной фазы тестирования девелоперы приняли решение отложить официальный релиз проекта, ранее намеченный на 27 июля.

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Всё просто: Splitgate пробудет в открытой «бете» дольше положенного времени, ведь сотрудники 1047 Games хотят заняться оптимизацией сетевого кода и работы серверов. Если что, последние отключены до вторника, о чём разработчики сообщали в официальном Twitter-аккаунте игры.

реклама Servers are now closed til Tuesday. We know many of you weren't able to play much but we promise it'll be worth it. Make sure to be here for a morning announcement!



Thanks to YOU here's what we achieved in BETA

#1 Free game Xbox

#1 Trending PS

#1 Trending Steam

Record Steam Peak pic.twitter.com/vtuYr7yita — Splitgate (@Splitgate) July 26, 2021

Представители 1047 Games также напомнили, что за последние две недели их детище было скачано более двух миллионов человек. Splitgate поднялся на первые места в списке трендовых проектов для PlayStation, Xbox и в Steam. Полноценный релиз сетевого шутера должен состояться только в августе, но точной даты пока нет.