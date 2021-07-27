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Выход популярного сетевого шутера Splitgate перенесли с 27 июля на август

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<>pНесколько часов назад мы писали о том, что разработчики из студии 1047 Games не смогли совладать с внезапной популярностью Splitgate — мультиплеерного проекта, выпущенного ещё в 2019 году. После неудачной фазы тестирования девелоперы приняли решение отложить официальный релиз проекта, ранее намеченный на 27 июля.

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Всё просто: Splitgate пробудет в открытой «бете» дольше положенного времени, ведь сотрудники 1047 Games хотят заняться оптимизацией сетевого кода и работы серверов. Если что, последние отключены до вторника, о чём разработчики сообщали в официальном Twitter-аккаунте игры.

Представители 1047 Games также напомнили, что за последние две недели их детище было скачано более двух миллионов человек. Splitgate поднялся на первые места в списке трендовых проектов для PlayStation, Xbox и в Steam. Полноценный релиз сетевого шутера должен состояться только в августе, но точной даты пока нет.

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