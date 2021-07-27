Выход популярного сетевого шутера Splitgate перенесли с 27 июля на август
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Всё просто: Splitgate пробудет в открытой «бете» дольше положенного времени, ведь сотрудники 1047 Games хотят заняться оптимизацией сетевого кода и работы серверов. Если что, последние отключены до вторника, о чём разработчики сообщали в официальном Twitter-аккаунте игры.
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Servers are now closed til Tuesday. We know many of you weren't able to play much but we promise it'll be worth it. Make sure to be here for a morning announcement!— Splitgate (@Splitgate) July 26, 2021
Thanks to YOU here's what we achieved in BETA
#1 Free game Xbox
#1 Trending PS
#1 Trending Steam
Record Steam Peak pic.twitter.com/vtuYr7yita
Представители 1047 Games также напомнили, что за последние две недели их детище было скачано более двух миллионов человек. Splitgate поднялся на первые места в списке трендовых проектов для PlayStation, Xbox и в Steam. Полноценный релиз сетевого шутера должен состояться только в августе, но точной даты пока нет.
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