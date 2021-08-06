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Авторы Splitgate решили проблему длинных очередей в «бете», увеличив вместимость серверов

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Некоторое время назад бета-версия боевика Splitgate всплыла на новостных сайтах по причине запредельно долгого времени ожидания очереди на игровые серверы. Дело в том, что проект оказался неожиданно популярным, и разработчики были к этому попросту не готовы: системы не справлялись с потоком пользователей, в результате чего время ожидания очереди «на поиграть» превышало немыслимые полтора часа.

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Хотя поначалу разработчики сообщали о том, что простой арендой большего количества серверов проблему решить не удастся, сегодня они всё же сообщили о рассосавшейся пробке. Благодаря увеличению вместимости серверов время ожидания теперь будет составлять несколько минут, а в наиболее загруженные периоды — не более получаса. Что тоже, конечно, неприемлемо долго, но важно понимать, что перед нами всё-таки бета-версия, распылять ресурсы на которую не совсем целесообразно.

Полноценный релиз Splitgate должен состояться уже в этом месяце; пока без точной даты. Напомним, что Splitgate представляет собой геймплейный гибрид Portal и Halo: игрокам нужно не только метко и быстро стрелять, но и грамотно пользоваться создаваемыми порталами, дающими им уникальные тактические возможности.

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