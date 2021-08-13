Вчера поздним вечером Turtle Rock Studios запустила в своём кооперативном зомби-боевике Back 4 Blood долгожданное открытое бета-тестирование. Какого-либо прорывного роста «онлайна» по сравнению с закрытой (на самом деле, участвовать в ней мог любой, кто хотя бы минимально этого хотел) «бетой» не произошло, однако психологически важный порок в сто тысяч пользователей одновременно преодолеть всё же удалось. Об этом и заметка.

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Как передаёт портал Steam Database (SteamDB), шесть часов назад «онлайн» бета-версии Back 4 Blood составлял 103 065 пользователей. Для сравнения, пиковый показатель во время закрытой «беты» составлял чуть больше 98 тысяч пользователей. Проще говоря, учитывая «открытость», можно говорить о падении интереса аудитории к участию в бета-тестировании Back 4 Blood. С другой стороны, впереди выходные, в ходе которых ситуация может радикально измениться.

Напомним, что Back 4 Blood — это идейная и духовная наследница Left 4 Dead, за что многие участники бета-тестирования уже успели покритиковать проект: геймплей здесь безнадёжно устарел. Полноценный релиз — 12 октября. Вчера игра отправилась в печать, так что переносов релиза случиться не должно.