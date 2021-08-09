Максимальный «онлайн» закрытой «беты» Back 4 Blood достиг почти ста тысяч игроков
Похоже, у кооперативного зомби-боевика Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead есть все шансы стать достойным продолжателем дела своих легендарных предшественниц. Проект по предзаказу не только возглавил чарт продаж в Steam на минувшей неделе, но и порадовал огромной для бета-тестирования со статусом «закрытое» популярностью.
реклама
Как передаёт портал SteamDB, на выходных пиковый «онлайн» закрытой «беты» Back 4 Blood составил без малого сто тысяч пользователей, а если точнее, то 98 024 игрока. Стоит отметить, что закрытое тестирование — это лишь первый этап публичной проверки Back 4 Blood перед релизом. Сегодня вечером «закрытый» этап завершится, а 12 августа стартует полностью открытая «бета» для всех желающих — без необходимости оформлять предзаказы или же ждать соответствующего ключа на прямых трансляциях на Twitch.
Напомним, что Back 4 Blood расценивается как идейная и духовная наследница Left 4 Dead — и во многом эта связь является негативной. Например, многие журналисты отметили, что игровой процесс Back 4 Blood настолько сильно напоминает L4D, что проект трудно воспринимать как новинку. Но в целом же позитивных отзывов пока больше.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила