Похоже, у кооперативного зомби-боевика Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead есть все шансы стать достойным продолжателем дела своих легендарных предшественниц. Проект по предзаказу не только возглавил чарт продаж в Steam на минувшей неделе, но и порадовал огромной для бета-тестирования со статусом «закрытое» популярностью.

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Как передаёт портал SteamDB, на выходных пиковый «онлайн» закрытой «беты» Back 4 Blood составил без малого сто тысяч пользователей, а если точнее, то 98 024 игрока. Стоит отметить, что закрытое тестирование — это лишь первый этап публичной проверки Back 4 Blood перед релизом. Сегодня вечером «закрытый» этап завершится, а 12 августа стартует полностью открытая «бета» для всех желающих — без необходимости оформлять предзаказы или же ждать соответствующего ключа на прямых трансляциях на Twitch.

Напомним, что Back 4 Blood расценивается как идейная и духовная наследница Left 4 Dead — и во многом эта связь является негативной. Например, многие журналисты отметили, что игровой процесс Back 4 Blood настолько сильно напоминает L4D, что проект трудно воспринимать как новинку. Но в целом же позитивных отзывов пока больше.