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Кооперативный сетевой экшен Back 4 Blood от авторов Left 4 Dead ушёл «на золото»

Переносов не будет, кажется.
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Разработчики кооперативного экшена Back 4 Blood сообщили о том, что их проект отправился «на золото». Как мы хорошо знаем, после подобного объявления перенос релиза маловероятен. Информация об отправке игры в печать (весьма условное понятие в мир победившей «цифры») появилась в официальном Twitter-аккаунте издателя.

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Напомним, Back 4 Blood — это кооперативный зомби-шутер, разработкой которого занимались разработчики оригинальной Left 4 Dead. Экшен может предложить игрокам участие в сюжетной кампании и PvP-режимах на небольших картах. Ещё одна интересная механика проекта — система карточек, которая позволяет игрокам применять для своих персонажей разные умения и «бонусы».

Релиз Back 4 Blood запланирован на 12 октября, среди целевых платформ есть PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 16 августа опробовать новинку можно в рамках открытой «беты».

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