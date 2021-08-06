Во вчерашнем финансовом отчёте глава Electronic Arts Эндрю Уилсон отметил, что издательство продолжит финансировать создание одиночных игр, и что данное решение отчасти продиктовано результатами продаж Mass Effect Legendary Edition. Теперь же Уилсон уточнил, что продажи сборника ремастеров культовой научно-фантастической RPG превзошли все ожидания компании. Сколько это «в цифрах», однако, Уилсон уточнять пока не стал.

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Напомним, что Mass Effect Legendary Edition вышла в середине мая и порадовала более современным интерфейсом, облагороженной графикой и обновлёнными визуальными эффектами.

Сейчас в BioWare в производстве на ранних стадиях находится уже новая часть серии Mass Effect. Никакими сведениями о ней мы пока не обладаем.