Продажи Mass Effect Legendary Edition превзошли ожидания Electronic Arts
Во вчерашнем финансовом отчёте глава Electronic Arts Эндрю Уилсон отметил, что издательство продолжит финансировать создание одиночных игр, и что данное решение отчасти продиктовано результатами продаж Mass Effect Legendary Edition. Теперь же Уилсон уточнил, что продажи сборника ремастеров культовой научно-фантастической RPG превзошли все ожидания компании. Сколько это «в цифрах», однако, Уилсон уточнять пока не стал.
реклама
Напомним, что Mass Effect Legendary Edition вышла в середине мая и порадовала более современным интерфейсом, облагороженной графикой и обновлёнными визуальными эффектами.
Сейчас в BioWare в производстве на ранних стадиях находится уже новая часть серии Mass Effect. Никакими сведениями о ней мы пока не обладаем.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила