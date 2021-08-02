Фотореалистичные джунгли в свежей фанатской демонстрации Unreal Engine 5
Энтузиасты продолжают баловаться с ранней версией инструментария движка Unreal Engine 5 и демонстрировать всем небезразличным результаты своей работы. Зачастую получается впечатляюще, и опубликованная на выходных свежая демонстрация — не исключение; в ней энтузиаст Pefect Vision (опечаток здесь нет, это его ник) показал, как могла бы выглядеть Far Cry 6, если бы она создавалась на базе данного передового движка от Epic Games.
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Вместо Far Cry 6 при желании можно представить себе и гипотетическую новую игру серии Crysis с возвращением в приятные глазу тропические локации. Выглядит пользовательский материал практически фотореалистично, но вот качество самой записи явно могло быть и повыше.
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Стоит отметить, что не только энтузиасты балуются с Unreal Engine 5. Недавно демонстрацию возможностей движка показали разработчики Gears of War из студии The Coalition. Кроме того, по Сети гуляет слух о том, что Epic Games планирует перевести Fortnite на передовую версию своего движка.
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