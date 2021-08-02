За годы своего существования Fortnite успела получить массу графических и в целом технологических нововведений, включая трассировку лучей и различные обновления. После всего этого логично было предположить, что Fortnite «проапгрейдят» до Unreal Engine 5, и вот, согласно сведениям авторитетного инсайдера Hypex, Epic Games намеревается выпустить соответствующее обновление вместе со стартом следующего сезона игры.

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Пока что никаких сроков и, тем более, точных дат, нет, но по Сети гуляет информация о том, что следующий сезон в Fortnite начнётся уже в сентябре.

Стоит напомнить, что ещё в июне PC-версия Fortnite получила гигантское графическое обновление с улучшенными эффектами бури, облаков и взрывов, а также продвинутыми эффектами симуляции дыма и жидкостей. Так что технологическое развитие Fortnite идёт вместе с её развитием в плане геймплея.