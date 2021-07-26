Специалисты из студии The Coalition, которую мы хорошо знаем по последним проектам серии Gears of War, опубликовали 4K-ролики с демонстрацией возможностей Unreal Engine 5. Речь идёт о показе технической демоверсии, целиком построенной с помощью нового движка от «эпиков». на момент написания этих строк в Сети имеется только два видеоматериала.

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Ролик под названием Alpha Point призван продемонстрировать разбирающемуся обывателю работу с отражениями и светом. В компактном текстовом блоке, вклеенном прямо в футаж, указывается, что в сцене задействовано более 100 миллионов полигонов. Работа всех источников света и отражений просчитывается в реальном времени.

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Второе видео посвятили персонажу, детализированная внешность которого просчитывается силами, опять же, Unreal Engine 5. Справочный субтитр подсказывает нам, что в сцене задействовано 160 тысяч полигонов для тела, 31 тысяч полигонов для лица и около 3,5 миллионов волосков.

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Демонстрация возможностей Unreal Engine 5 производилась с помощью консоли Xbox Series X. По крайней мере, в обоих роликах присутствует фраза «UE5 Early Access on Xbox Series X». А вот как будут выглядеть сами игры. построенные на базе нового движка от Epic Games, — вопрос для отдельного обсуждения.

В случае со студией The Coalition мы точно знаем, что она трудится над несколькими новыми проектами. Причём, один из них создаётся на базе совершенно новой IP.