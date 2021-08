Вечер воскресенья обычно служит надеждой на то, что в еженедельном чарте продаж в Steam наступят хоть какие бы то ни было значимые изменения. К сожалению, в этот раз всё по-старому, и в лидерах остаётся потенциально прекрасный MMO-проект New World от игрового подразделения Amazon.

Во многом данному результату игра обязана своей политикой доступа к бета-тестированию: поучаствовать в нём могут только предзаказчики. Но не будем толочь воду в ступе и перейдём к делу; десятка лидеров продаж на уходящей неделе выглядит следующим образом:

New World (предзаказ);

New World Deluxe (предзаказ);

The Ascent;

Tribes of Midgard;

Orcs Must Die! 3;

Valve Index VR Kit;

Grand Theft Auto V;

Battlefield 1;

Hitman 2 Gold Edition;

Mini Motorways;

The Ascent обязана своим положением в рейтинге статусом новинки; то же касается и Tribes of Midgard. В свою очередь, Orcs Must Die 3 добралась до Steam после довольно продолжительного периода эксклюзивности для Stadia, так что тоже может сойти за новинку. Причины присутствия остальных проектов в десятке лидеров разнятся — что-то участвует в распродаже, что-то — подготовка к выходу новой части серии.