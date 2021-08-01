Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Предзаказ New World от Amazon продолжает лидировать в чарте продаж Steam, а The Ascent стартовала с третьего места

Вторую неделю подряд.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Вечер воскресенья обычно служит надеждой на то, что в еженедельном чарте продаж в Steam наступят хоть какие бы то ни было значимые изменения. К сожалению, в этот раз всё по-старому, и в лидерах остаётся потенциально прекрасный MMO-проект New World от игрового подразделения Amazon.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Во многом данному результату игра обязана своей политикой доступа к бета-тестированию: поучаствовать в нём могут только предзаказчики. Но не будем толочь воду в ступе и перейдём к делу; десятка лидеров продаж на уходящей неделе выглядит следующим образом:

  • New World (предзаказ);
  • New World Deluxe (предзаказ);
  • The Ascent;
  • Tribes of Midgard;
  • Orcs Must Die! 3;
  • Valve Index VR Kit;
  • Grand Theft Auto V;
  • Battlefield 1;
  • Hitman 2 Gold Edition;
  • Mini Motorways;

The Ascent обязана своим положением в рейтинге статусом новинки; то же касается и Tribes of Midgard. В свою очередь, Orcs Must Die 3 добралась до Steam после довольно продолжительного периода эксклюзивности для Stadia, так что тоже может сойти за новинку. Причины присутствия остальных проектов в десятке лидеров разнятся — что-то участвует в распродаже, что-то — подготовка к выходу новой части серии.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

steam valve new world
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Предзаказ New World от Amazon продолжает лидировать в чарте продаж Steam, а The Ascent стартовала с третьего места
+
Благодаря бесплатным выходным «онлайн» Marvel’s Avengers в Steam подскочил почти в 20 раз
1
Разработку ремейка Dead Space возглавляет экс-геймдиректор Assassin’s Creed Valhalla
12
Respawn заблокировала свыше двух тысяч игроков в Apex Legends за использование уязвимостей
2
В Watch Dogs Legion введут режим повышенной сложности
4
Ролевой экшен The Ascent получил поддержку трассировки лучей и DLSS, но пока только в Steam-версии
3

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 38
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 35
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
85
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
38
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Вспоминаем, о чем были игры Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 1 и 2
6

Сейчас обсуждают

GO!
20:29
Rx 5700 рефы турбинки стоили именно 22к на старте и спокойно лежали в магазине. Сам тогда выбирал такую, цены помню.
Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
Yolanda Tarska
20:27
И зачем, такой уровень был везде доступен в 2016 году, т.е. 5 лет назад на картах 1070. Сейчас такие карты на исходе, ну ещё годик посидеть, а лучи нужны, макс графика это только с лучами.
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
over_tolik
20:27
не истек, поэтому пришлось менять в российском тефале. Через сервсисный центр отправили в москву. Дело в том, что модель французская была, не помню уже подробности, прислали ту, которая на российский ...
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
Юрка Затварницкий
20:27
1070Ти ОС мощнее 1080Ти? это как? тут 1080ОС бывает не догоняет стоковую 1080Ти а тут 1070Ти...интересно однако
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
Yolanda Tarska
20:26
У меня были Voodoo Graphics PCI 6МB, китайская ноунейм карта, потом оригинальная Voodoo3 2000 AGP, уже после краха компании была куплена Voodoo5 5500 AGP, действительно карта была очень плохая, ведь э...
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
ssdtm
20:25
Частые сливы поперли, в октябре - ноябре уже можно будет брать 12900к и новенькую DDR5 , DDR4 надоела - ничего нового
Инженерный образец 16-ядерного 24-поточного CPU Intel Alder Lake-S почти догнал Core i9-11900K
brexton
20:24
Если 3dfx предложит серию современных видеокарт уровня GTX 1660 SUPER без лучей Хуанга и по нормальной цене, то я бы купил. На данном этапе развития техники лучи выглядят как пятая нога у собаки.
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
zalupsmus
20:23
Кругом одни специалисты высокого профиля смотрю - у всех всё кривое. То драйверы кривые, то наработки...
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
VertusR6
20:22
Петушок беги сливать пока не поздно, а то раком поставят и увезут в Ереван коллекторы, будешь говнo и мусор мести.
Власти США считают появление официальной цифровой валюты неизбежным и необходимым
Alex23
20:18
так и будет
Власти США считают появление официальной цифровой валюты неизбежным и необходимым
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем