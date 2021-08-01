Предзаказ New World от Amazon продолжает лидировать в чарте продаж Steam, а The Ascent стартовала с третьего места
Вечер воскресенья обычно служит надеждой на то, что в еженедельном чарте продаж в Steam наступят хоть какие бы то ни было значимые изменения. К сожалению, в этот раз всё по-старому, и в лидерах остаётся потенциально прекрасный MMO-проект New World от игрового подразделения Amazon.
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Во многом данному результату игра обязана своей политикой доступа к бета-тестированию: поучаствовать в нём могут только предзаказчики. Но не будем толочь воду в ступе и перейдём к делу; десятка лидеров продаж на уходящей неделе выглядит следующим образом:
- New World (предзаказ);
- New World Deluxe (предзаказ);
- The Ascent;
- Tribes of Midgard;
- Orcs Must Die! 3;
- Valve Index VR Kit;
- Grand Theft Auto V;
- Battlefield 1;
- Hitman 2 Gold Edition;
- Mini Motorways;
The Ascent обязана своим положением в рейтинге статусом новинки; то же касается и Tribes of Midgard. В свою очередь, Orcs Must Die 3 добралась до Steam после довольно продолжительного периода эксклюзивности для Stadia, так что тоже может сойти за новинку. Причины присутствия остальных проектов в десятке лидеров разнятся — что-то участвует в распродаже, что-то — подготовка к выходу новой части серии.
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