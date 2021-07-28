Выросший из модификации к Skyrim проект The Forgotten City уже доступен для прохождения
Мистический приключенческий проект The Forgotten City, изначально задумывавшийся как глобальный конверсионный мод к The Elder Scrolls V Skyrim, уже давно перерос статус простой модификации. С процессом производства проекта возникали трудности, но в конечном счёте всё сложилось удачно: разработчики даже нашли издателя и дело пошло в гору. И вот, сегодня The Forgotten City добрался до релиза.
реклама
The Forgotten City описывается как детективная игра, действие которой разворачивается за две тысячи лет до наших дней в некоем проклятом римском городе. Главная цель — разгадка тайны этого попавшего во временную петлю поселения, и чтобы докопаться до истины, нам предстоит много общаться с персонажами, при необходимости выбивать из них сведения, попутно встречаясь с моральными дилеммами. Сама история нелинейна, и в зависимости от вашего конкретного прохождения концовка проекта будет отличаться.
Базовая цена на The Forgotten City составляет 599 рублей, однако до 4 августа на игру будет распространяться пусть и мелкая, но всё же приятная скидка в размере 10 %.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила