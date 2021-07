Мистический приключенческий проект The Forgotten City, изначально задумывавшийся как глобальный конверсионный мод к The Elder Scrolls V Skyrim, уже давно перерос статус простой модификации. С процессом производства проекта возникали трудности, но в конечном счёте всё сложилось удачно: разработчики даже нашли издателя и дело пошло в гору. И вот, сегодня The Forgotten City добрался до релиза.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

The Forgotten City описывается как детективная игра, действие которой разворачивается за две тысячи лет до наших дней в некоем проклятом римском городе. Главная цель — разгадка тайны этого попавшего во временную петлю поселения, и чтобы докопаться до истины, нам предстоит много общаться с персонажами, при необходимости выбивать из них сведения, попутно встречаясь с моральными дилеммами. Сама история нелинейна, и в зависимости от вашего конкретного прохождения концовка проекта будет отличаться.

Базовая цена на The Forgotten City составляет 599 рублей, однако до 4 августа на игру будет распространяться пусть и мелкая, но всё же приятная скидка в размере 10 %.