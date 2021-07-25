В ремейк Dead Space включат вырезанный из оригинала контент
Как и из многих видеоигр, в процессе разработки из Dead Space было вырезано немало игрового контента. В недавно анонсированном ремейке культового ужастика эту несправедливость решили исправить, о чём в беседе с изданием IGN сообщил творческий руководитель проекта Роман Кампос-Ориола.
реклама
В подробности Кампос-Ориола вдаваться не стал, приведя лишь один пример восстановления вырезанного контента. Так, по словам творческого руководителя, в первой главе ремейка есть локации, которые были по тем или иным причинам убраны из оригинальной Dead Space. Также разработчики планируют внедрить в ремейк геймплейные механики, которые были реализованы во второй и третьей частях серии — например, зоны с нулевой гравитацией.
Стоит отметить, что ремейк Dead Space обещает стать бескомпромиссным проектом, о чём подробнее написано в нашем предыдущем посвящённом ему материале. Что же до сроков релиза, то они пока неизвестны. Скорее всего, раньше 2023 года ждать выхода ремейка не стоит.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила