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В ремейк Dead Space включат вырезанный из оригинала контент

На то он и ремейк.
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Как и из многих видеоигр, в процессе разработки из Dead Space было вырезано немало игрового контента. В недавно анонсированном ремейке культового ужастика эту несправедливость решили исправить, о чём в беседе с изданием IGN сообщил творческий руководитель проекта Роман Кампос-Ориола.

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В подробности Кампос-Ориола вдаваться не стал, приведя лишь один пример восстановления вырезанного контента. Так, по словам творческого руководителя, в первой главе ремейка есть локации, которые были по тем или иным причинам убраны из оригинальной Dead Space. Также разработчики планируют внедрить в ремейк геймплейные механики, которые были реализованы во второй и третьей частях серии — например, зоны с нулевой гравитацией.

Стоит отметить, что ремейк Dead Space обещает стать бескомпромиссным проектом, о чём подробнее написано в нашем предыдущем посвящённом ему материале. Что же до сроков релиза, то они пока неизвестны. Скорее всего, раньше 2023 года ждать выхода ремейка не стоит.

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electronic arts ea motive dead space
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Simon Crebbs
13:55
Согласен, это полный бред!
В ремейк Dead Space включат вырезанный из оригинала контент
Maximus Autismus
13:55
Этому мешает всего одна проблема - жадные/ленивые кожаные мешки.
В ремейк Dead Space включат вырезанный из оригинала контент
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