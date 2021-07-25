Как и из многих видеоигр, в процессе разработки из Dead Space было вырезано немало игрового контента. В недавно анонсированном ремейке культового ужастика эту несправедливость решили исправить, о чём в беседе с изданием IGN сообщил творческий руководитель проекта Роман Кампос-Ориола.

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В подробности Кампос-Ориола вдаваться не стал, приведя лишь один пример восстановления вырезанного контента. Так, по словам творческого руководителя, в первой главе ремейка есть локации, которые были по тем или иным причинам убраны из оригинальной Dead Space. Также разработчики планируют внедрить в ремейк геймплейные механики, которые были реализованы во второй и третьей частях серии — например, зоны с нулевой гравитацией.

Стоит отметить, что ремейк Dead Space обещает стать бескомпромиссным проектом, о чём подробнее написано в нашем предыдущем посвящённом ему материале. Что же до сроков релиза, то они пока неизвестны. Скорее всего, раньше 2023 года ждать выхода ремейка не стоит.