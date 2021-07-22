Анонсирован ремейк Dead Space на движке Frostbite
Под занавес трансляции EA Play 2021 состоялся, вне всяких сомнений, самое важное событие всего мероприятия — анонс новой Dead Space. К сожалению, Electronic Arts ограничилась показом короткого тизера, в котором демонстрация узнаваемого костюма главного героя сменилась приятным глазу фаната логотипом.
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Точно известно, что представленная Dead Space — ремейк первой части, вышедшей в далёком 2008-м году. Проект создаётся на базе современного движка Frostbite и получит важную порцию геймплейных доработок.
Ремейк Dead Space создаётся силами Motive Studios, разработчики которой воссоздают проект практически с нуля. На правах главного героя выступает хорошо знакомый нам Айзек Кларк — рядовой инженер, отправленный на огромный космический корабль USG «Ишимура» для проведения ремонтных работ, по прибытии на который он узнаёт об ужасной трагедии. Весь экипаж «Ишимуры» был истреблён и заражён инопланетной заразой, а возлюбленная Айзека, Николь, пропала где-то на борту.
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В распоряжении Айзека имеются только его инструменты и инженерные навыки. С помощью подручных средств герою предстоит раскрыть ужасную тайну произошедшего на борту корабля.
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Важно помнить, что представленный сейчас Dead Space — полноценный ремейк, а не просто ремастер с улучшенными текстурами. Проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Дата выхода игры будет объявлена позднее.
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