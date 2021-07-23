Первые подробности о ремейке Dead Space: никаких экранов загрузок, микротранзакций и компромиссов по технической части
После анонса ремейка Dead Space в Сети начали появляться заметки, посвящённые этой игре. Были опубликованы интересные технические подробности, но о некоторых из них мы узнали ещё в момент анонса. Ключевые новые факты мы собрали для вас в единый материал.
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Итак, разработка Dead Space находится на ранней стадии, клиент действительно полностью создаётся на базе движка Frostbite. Все тексты, модели, ассеты и даже записи motion capture создаются с нуля — никаких материалов из оригинала не было взято. Разработчики из Motive Studios используют Dead Space образца 2008-го года как общий ориентир для реализации своих творческих задумок, но ремейк не будет соответствовать оригиналу на 100%. Зато при создании проекта планируется наладить тесную связь с заинтересованным сообществом.
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Разработчики из Motive Studios также поставили перед собой амбициозную цель сделать из новой Dead Space целостное художественное произведение с «максимально глубоким погружением» без подзагрузок. От последних решено отказаться вовсе — тут на помощь придут SSD-накопители консолей. Для того, чтобы вывести атмосферу ужаса на новый уровень, будут по полной использоваться все современные технологии построения объёмных эффектов, динамического освещения и других компонентов.
Звуковое сопровождение игры тоже будет соответствовать всем современным стандартам качества. Dead Space порадует 3D-звуком, который должен положительно сказаться на эффекте погружения и помочь игроку понять, где находится источник шума.
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Геймплей ремейка улучшится благодаря «шлифовке» и переработке его множественных составных частей. Авторы собираются использовать удачные находки из других игр серии, вроде сегментов с нулевой гравитацией из Dead Space 2. Механика расчленения тел будет обязательно улучшена, но у игроков появится возможность отключить демонстрацию особо жестоких сцен. Появятся отсылки к другим играм серии, а также к выпущенным ранее комиксам и книгам по Dead Space.
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В первых материалах по ремейку Dead Space также указывается, что релиза проекта не стоит ждать раньше 2023 года, хотя в момент анонса упоминался будущий год. Зато уже сейчас сотрудники Motive Studios с полной уверенностью говорят, что никаких микротранзакций для игры не предусматривается в принципе. Dead Space появится на PC, Xbox Series и PlayStation 5.
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