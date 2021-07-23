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Создатель оригинальной Dead Space с нетерпением ждёт ремейка

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Вчера вечером Electronic Arts в рамках своего мероприятия EA Play Live подтвердила слухи и утечки и анонсировала полноценный ремейк культового ужастика Dead Space. Естественно, данную новость не мог не прокомментировать Глен Скофилд, создатель и геймдиректор оригинального проекта.

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В своём Twitter Скофилд назвал Dead Space одним из ярких моментов своей карьеры разработчика игр и уточнил, что с нетерпением хочет увидеть, что с игрой сделают ребята из EA Motive.

Напомним, что ремейк Dead Space создаётся исключительно для PC и консолей нового поколения и будет бескомпромиссным решением для фанатов серии. Подробнее о том, как видят ремейк Dead Space в EA Motive, можно почитать в этом нашем редакционном материале.

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MadMax-m16
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Эээ, так в оригинальном DS были вполне себе сильные и независимые женщины, чернокожие и азиаты. А с нетерпением он ждет провала ремейка- ему тогда проще будет Калисто протокол продвигать.
Создатель оригинальной Dead Space с нетерпением ждёт ремейка
terenty79
16:25
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