Создатель оригинальной Dead Space с нетерпением ждёт ремейка
Вчера вечером Electronic Arts в рамках своего мероприятия EA Play Live подтвердила слухи и утечки и анонсировала полноценный ремейк культового ужастика Dead Space. Естественно, данную новость не мог не прокомментировать Глен Скофилд, создатель и геймдиректор оригинального проекта.
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В своём Twitter Скофилд назвал Dead Space одним из ярких моментов своей карьеры разработчика игр и уточнил, что с нетерпением хочет увидеть, что с игрой сделают ребята из EA Motive.
Напомним, что ремейк Dead Space создаётся исключительно для PC и консолей нового поколения и будет бескомпромиссным решением для фанатов серии. Подробнее о том, как видят ремейк Dead Space в EA Motive, можно почитать в этом нашем редакционном материале.
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