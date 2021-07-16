В это трудно поверить, но в Epic Games Store до сих пор, вот уже два с половиной года отсутствует такой важнейший элемент, как корзина покупок. С одной стороны, это вопиющая халатность, с другой же — зачем пользователям, абсолютное большинство которых заходят в EGS только ради бесплатных подарков, корзина? Тем не менее, в список обновлений на будущее данный элемент и многие другие — входят: сегодня на Trello появился обновлённый план развития Epic Games Store на ближайшую перспективу.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса RTX 3080 LHR кардинально дешевле в Регарде -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Согласно данному плану, в очереди на дальнейшее внедрение входят: улучшения раскладки в списке желаемого, превью изображений-скриншотов на страницах игр, система пользовательских профилей, долгожданная корзина покупок, система корректировки цен на сборники при наличии у игрока отдельных частей данных сборников, категории для сортировки игр, центр уведомлений и прочее.

Также Epic Games рассказала, что ждёт EGS в будущем, но пока не находится в активной проработке. Это полная переработка социальных элементов магазина, внедрение системы пользовательских отзывов, дополнительные способы оплаты, дополнительные региональные валюты, система подарков и версия магазина для Android.

реклама

К слову, сейчас в Epic Games Store проходит раздача Obduction и Offworld Trading Company.