Корзина, теги и корректировки цен: Epic Games обновила план развития своего магазина
В это трудно поверить, но в Epic Games Store до сих пор, вот уже два с половиной года отсутствует такой важнейший элемент, как корзина покупок. С одной стороны, это вопиющая халатность, с другой же — зачем пользователям, абсолютное большинство которых заходят в EGS только ради бесплатных подарков, корзина? Тем не менее, в список обновлений на будущее данный элемент и многие другие — входят: сегодня на Trello появился обновлённый план развития Epic Games Store на ближайшую перспективу.
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Согласно данному плану, в очереди на дальнейшее внедрение входят: улучшения раскладки в списке желаемого, превью изображений-скриншотов на страницах игр, система пользовательских профилей, долгожданная корзина покупок, система корректировки цен на сборники при наличии у игрока отдельных частей данных сборников, категории для сортировки игр, центр уведомлений и прочее.
Также Epic Games рассказала, что ждёт EGS в будущем, но пока не находится в активной проработке. Это полная переработка социальных элементов магазина, внедрение системы пользовательских отзывов, дополнительные способы оплаты, дополнительные региональные валюты, система подарков и версия магазина для Android.
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К слову, сейчас в Epic Games Store проходит раздача Obduction и Offworld Trading Company.
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