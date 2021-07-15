В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Obduction и Offworld Trading Company
Приближается к своему логическому завершению стандартная пятидневная рабочая неделя: на дворе уже вечер четверга, а вместе с тем в Epic Games Store проходит уже ставшая традиционной раздача подарочных игр. С сегодняшнего дня и вплоть до 22 июля все желающие могут забрать в EGS такие проекты, как Obduction и Offworld Trading Company.
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Obduction (опечаток здесь нет: так на самом деле называется игра) представляет собой приключенческую игру от создателей культовой Myst, действие которой разворачивается на загадочной планете, местами напоминающей Землю. Игрокам предстоит разгадать тайны своего нового дома.
Offworld Trading Company же — это уже экономическая стратегия в космическом сеттинге, созданная Сореном Джонсоном, ведущим геймдизайнером Civilization IV.
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Через неделю подарки сменятся на Defense Grin The Awakening и Verdun.
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