Авторы ремейка Demon’s Souls опровергают слухи о переходе под крыло Sony
В конце июня Sony сообщила о покупке студии Housemarque, получившей известность после выпуска экшена Returnal про петлю времени. Всё бы ничего, но Sony по своему обыкновению допустила ошибку и случайно (или «случайно») указала в публикации на Twitter не Housemarque, а Bluepoint Games — разработчиков ремейка Demon’s Souls. Хотя компания оперативно исправила ошибку, многие геймеры отказываются верить в «случайности и совпадения».
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Игроки уверены, что Sony тихонько купила и Bluepoint Games, но время для соответствующего анонса ещё не подошло. Как оно часто бывает, за ошибки крупных компаний нередко приходится отвечать компаниям помельче. Так случилось и с Bluepoint Games, которая специально везде, где это только можно, упомянула факт своей полной независимости.
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Впрочем, любителей искать во всём глубинный смысл это не останавливает: геймеры вспоминают, что слухи о покупке Bluepoint Games уходят корнями ещё в конец зимы этого года. На тот момент инсайдеры кричали о приближающемся анонсе сделки между студией и Sony, но по итогу этого так и не произошло. Хотя было бы логично: Bluepoint и Sony успешно сотрудничают уже не первый год.
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