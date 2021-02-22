По слухам, Sony обязательно купит создавшую ремейк Demon’s Souls студию Bluepoint Games
Слухи о том, что Sony попытается взять под своё крыло коллектив Bluepoint Games, начали появляться ещё в ноябре прошлого года, когда студия успешно выпустила в свет на PlayStation 5 ремейк культовой Demon’s Souls. Тогда слух распространил участник широко известного в западных геймерских кругах форума ResetEra под ником MarsipanRumpan, уверенный в своей правоте настолько, что даже готов пожертвовать своим аккаунтом (получить бан) на случай, если информация окажется ложной до 28 февраля.
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Время «Ч» приближается с устрашающей скоростью, но официального заявления от Sony пока не поступает. И вот, вчера в теме обсуждения утечки объявился один из администраторов форума, сообщивший, что информация о покупке Bluepoint Games поступает уже из нескольких источников, поэтому покупка студии компанией Sony обязательно произойдёт. На данный момент вопрос лишь — когда именно. Конечно, вряд ли это случится до конца февраля, однако за свою учётную запись MarsipanRumpan может не переживать: банить его не станут.
Стоит отметить, что Bluepoint Games уже давно сотрудничает с Sony, создавая для компании не только ремейки, но и обновлённые порты для PlayStation. За 15 лет своего существования студия не создала внушительного по своим размерам послужного списка, но качество её работы — одно из лучших в индустрии.
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