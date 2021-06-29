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Разработчики Returnal стали одной из внутренних студий Sony

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Экшен про временную петлю Returnal продемонстрировал достойные результаты, и Sony решила, что нельзя упускать эту идеальную возможность расширить состав своих внутренних студий. С сегодняшнего дня коллектив Housemarque входит в состав «семьи» PlayStation Studios, о чём Sony официально сообщила в своём блоге.

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Как уточняет Sony, выпуск Returnal наглядно продемонстрировал, что студия Housemarque способна создавать уникальные игры, которые «находят отклик в сообществе». При полной поддержке Sony коллектив сможет не ограничивать себя в ресурсах и создавать новые запоминающиеся проекты.

Housemarque будет расширяться, однако о её будущих проектах говорить пока слишком преждевременно.

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