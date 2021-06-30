На YouTube-канале Dead Space сменился логотип, фанаты серии надеются на скорый анонс новой части
Слухи о существовании новой игры серии Dead Space последние несколько недель появляются с завидной частотой. Настолько завидной, что уже трудно верить в их случайность. Как будто этого мало, сегодня пользователи Сети обнаружили, что у официального YouTube-канала серии сменился логотип. Обычно подобные «метаморфозы» происходят в преддверии анонсов, поэтому фанаты Dead Space практически замерли в ожидании.
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По слухам, за следующую часть Dead Space отвечает коллектив EA Motive (Star Wars Squadrons, одиночная кампания Star Wars Battlefront II), а новинка представляет собой переосмысление серии.
По всей видимости, все подробности станут известны в рамках мероприятия EA Play Live, которое пройдёт 22 июля. Там же, согласно слухам, наконец-то покажут и новую Dragon Age.
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