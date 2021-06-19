Electronic Arts собирается анонсировать новую Dead Space — так считают инсайдеры
Известный инсайдер Джефф Грабб из издания VentureBeat считает, что на конференции EA Play, проведение которой намечено на июль, должен состояться анонс новой игры по популярной вселенной. Соответствующую информацию журналист обнародовал в своём подкасте. Неугомонный Грабб уверен, что этот проект должен приятно удивить игроков, его разработкой занимается студия Motive.
реклама
Напомним, чуть ранее в Сети появлялась информация от разных инсайдеров, что Electronic Arts собирается представить новую часть Dead Space. Как минимум, об этом говорили журналист Windows Central и блогер Shinobi602.
Хочется верить, что Electronic Arts покажет в июле именно новый проект в серии, а не переиздание трилогии — второй вариант вполне соответствует духу времени.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила