Известный инсайдер Джефф Грабб из издания VentureBeat считает, что на конференции EA Play, проведение которой намечено на июль, должен состояться анонс новой игры по популярной вселенной. Соответствующую информацию журналист обнародовал в своём подкасте. Неугомонный Грабб уверен, что этот проект должен приятно удивить игроков, его разработкой занимается студия Motive.

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Напомним, чуть ранее в Сети появлялась информация от разных инсайдеров, что Electronic Arts собирается представить новую часть Dead Space. Как минимум, об этом говорили журналист Windows Central и блогер Shinobi602.

Хочется верить, что Electronic Arts покажет в июле именно новый проект в серии, а не переиздание трилогии — второй вариант вполне соответствует духу времени.