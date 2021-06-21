СМИ: Авторы Star Wars Squadrons работают над переосмыслением Dead Space
На днях в Сети с подачи инсайдеров появилась информация о том, что Electronic Arts на своей июльской конференции EA Play анонсирует новую игру широко всеми любимой серии Dead Space. Впоследствии на правдивость данных сведений начали намекать именитые журналисты крупных игровых изданий, и вот, сегодня история получила продолжение.
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Как передаёт портал Gematsu, за проект отвечает студия EA Motive, известная по работе над космическим боевиком Star Wars Squadrons. Кроме того, насколько известно информаторам Gematsu, новая Dead Space станет не продолжением серии, а её переосмыслением — перезапуском.
Хотя источники выглядят достоверными, данную информацию всё же следует воспринимать со здоровой долей скептицизма. Что же до Visceral Games, оригинальных разработчиков трилогии про Айзека Кларка, то студия была расформирована в 2017 году, а её трудовые ресурсы перебросили в другие подопечные Electronic Arts коллективы; EA Motive в их числе не было.
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