Фил Спенсер уверен, что Playground Games справится с новой Fable
Информации о новой игре серии Fable известно не так много, как того хотелось бы: в прошлом году сообщество известили лишь о том, что она разрабатывается, и что отвечает за неё студия Playground Games. Выбор довольно странный — Playground известна исключительно работой над играми серии Forza Horizon, то есть, над совершенно другим жанром — однако он был необходим: Lionhead Studios (авторов Fable) с нами нет уже больше пяти лет.
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Впрочем, глава Xbox Фил Спенсер убеждён, что выбор новой студии-разработчика был правильным. В беседе с изданием GameInformer Спенсер отметил, что за годы работы Playground Games задала очень высокую планку качества своих проектов, так что Fable находится в надёжных руках, и фанаты серии смогут в этом убедиться.
Сейчас Playground Games активно трудится над Forza Horizon 5, релиз которой назначен на 9 ноября. Судя по тому, что Fable пропустила презентацию Xbox+Bethesda на минувшей E3, показывать разработчикам касательно неё пока особо нечего, и рассчитывать на релиз даже в следующем году мы бы не стали. Впрочем, торопиться в случае с проектами столь именитых серий не стоит: слишком уж легко всё испортить и слишком тяжело потом разгребать последствия своей торопливости — CD Projekt RED не даст соврать.
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