Информации о новой игре серии Fable известно не так много, как того хотелось бы: в прошлом году сообщество известили лишь о том, что она разрабатывается, и что отвечает за неё студия Playground Games. Выбор довольно странный — Playground известна исключительно работой над играми серии Forza Horizon, то есть, над совершенно другим жанром — однако он был необходим: Lionhead Studios (авторов Fable) с нами нет уже больше пяти лет.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 за копейки в XPERT.RU - смотри цену -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo уже дешевле 100 000р</b> -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле 100 000р -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке RTX 3080 по самой низкой цене в XPERT.RU <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Впрочем, глава Xbox Фил Спенсер убеждён, что выбор новой студии-разработчика был правильным. В беседе с изданием GameInformer Спенсер отметил, что за годы работы Playground Games задала очень высокую планку качества своих проектов, так что Fable находится в надёжных руках, и фанаты серии смогут в этом убедиться.

Сейчас Playground Games активно трудится над Forza Horizon 5, релиз которой назначен на 9 ноября. Судя по тому, что Fable пропустила презентацию Xbox+Bethesda на минувшей E3, показывать разработчикам касательно неё пока особо нечего, и рассчитывать на релиз даже в следующем году мы бы не стали. Впрочем, торопиться в случае с проектами столь именитых серий не стоит: слишком уж легко всё испортить и слишком тяжело потом разгребать последствия своей торопливости — CD Projekt RED не даст соврать.